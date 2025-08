Aubameyang : La folle déclaration d'amour à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle saison à l'OM lors de l'exercice 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang a fini par rejoindre Al-Qadsiah, club d'Arabie saoudite. Un an plus tard, l'attaquant de 36 ans est de retour depuis mercredi et il s'est engagé jusqu'en 2027. L'ancien joueur du FC Barcelone a reçu un accueil exceptionnel et il était très heureux. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, Aubameyang n'a pas pu cacher son excitation.

En inscrivant 30 buts en 51 matches à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang n'aura pas permis au club de sortir d'une saison difficile. Dans le cœur des supporters en revanche, il a laissé un grand souvenir et c'est avec une immense joie qu'ils ont décidé de l'accueillir comme il se doit à son arrivée à l'aéroport. Avec son expérience, Aubameyang peut être d'une grande aide pour la saison prochaine.

Aubameyang satisfait par son retour Réunis en nombre pour accueillir Pierre-Emerick Aubameyang à sa sortie de l'aéroport, les supporters ont mis l'eau à la bouche du Gabonais. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de l'OM où il met son nouveau maillot pour la première fois, il ne pouvait pas cacher son impatience. « Ça y est ! C'est bon, je suis là les gars. Auback ! Auback, le retour. Très content, très content. En plus avec l'accueil que j'ai eu. Franchement c'est magnifique ! Hâte de commencer ! C'était fou ! Dès qu'on est descendu de l'avion, on entendait déjà crier, chanter, donc franchement c'était incroyable ! Un message pour les supporters ? Venez nombreux comme d'habitude, faites-nous rêver comme vous m'avez fait rêver, que ce soit la dernière fois où là quand vous m'avez accueilli. On vous attend et on va tout donner » débute-t-il.