PSG : L’OM annonce la couleur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi pour sa présentation, Pierre-Emerick Aubameyang a été interrogé sur les ambitions que doit avoir l’OM cette saison. Pour l’international gabonais, Marseille doit se donner les moyens de pouvoir rivaliser avec le PSG en championnat, et il estime que c’est ce que le club est en train de faire.

À l’instar de son nouveau coéquipier Geronimo Rulli, Pierre-Emerick Aubameyang estime que l’OM doit avoir l’ambition de concurrencer le PSG pour le titre de champion de France. « S’il y a une équipe qui peut rivaliser le PSG, c’est bien nous », a confié l’Argentin à Radio Marca, et le Gabonais est du même avis.

« Quand on veut rivaliser avec les meilleurs, on vise le plus haut » « Je vais reprendre un petit peu les mots du coach. Quand on veut rivaliser avec les meilleurs, on vise le plus haut », a répondu Pierre-Emerick Aubameyang ce vendredi lors de sa conférence de presse de présentation, quand il a été interrogé sur les ambitions que doit avoir l’OM cette saison.