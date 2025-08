Transferts - OM : Coup de théâtre pour Greenwood ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Revenu en grande forme à l’OM après quelques jours de vacances, Mason Greenwood attire déjà les convoitises. Alors que Roberto De Zerbi compte sur lui comme un homme fort de son nouveau projet, le Napoli aurait activé cette piste selon une radio italienne. Mais du côté marseillais, le message est clair : pas question de le laisser filer.

La deuxième saison de Mason Greenwood à l’OM risque d’être explosive. Si l’on en croit les propos de Roberto de Zerbi, l’attaquant anglais est revenu plus affûté que jamais de ses vacances. « Il a été top. Il s’est présenté encore sous son meilleur visage. On a un autre Mason cette année. On sent les fruits de sa première saison à l’OM. Il a gagné en régularité, il a travaillé pendant les vacances. S’il continue comme ça… Il est plus fort que les autres » a confié le coach de l’OM samedi dernier après la victoire de son équipe face à Gérone.