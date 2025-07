Départ de Bennacer - OM : Une surprise annoncée en direct ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l’Olympique de Marseille a essuyé un refus clair de l’AC Milan pour un nouveau prêt d’Ismaël Bennacer, le club phocéen explore désormais des solutions internes pour compenser ce manque au milieu de terrain. Et dans ce contexte, une option inattendue prend forme : repositionner Amine Gouiri en meneur de jeu. Un scénario évoqué par Walid Acherchour.

La solution Gouiri évoquée

« L’OM doit-il recruter un milieu créateur ? Tout dépend comment veut jouer De Zerbi. Aujourd’hui, dans l’effectif, il a des solutions. Je suis persuadé qu’un Gouiri, sur beaucoup de matchs de Ligue 1, peut jouer derrière l’attaquant et Aubameyang. Ils peuvent être complémentaires » a-t-il déclaré sur RMC. Mais d’autres options sont également possibles. « Gomes est capable aussi de jouer aussi au poste de 10, même si De Zerbi peut le voir plus reculé. Dans l’effectif, il y a aussi encore Amine Harit. Est-ce qu’il va partir ? Est-ce qu’il va vouloir partir ? Même s’il a une petite valeur marchande intéressante, ça fait un moment qu’on dit qu’il est sur le marché, au final, il reste à l’OM. (…) Je pense plus que c’est dans un rôle de milieu de terrain, notamment si Bennacer ne revient pas, avec le départ de Koné et Rongier, où tu peux te retrouver un peu short dans la rotation » a lâché Acherchour.