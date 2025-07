OM : Les coups de fil hallucinants reçus par Benatia !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est en novembre 2023 que Medhi Benatia débarque à l'OM, intégrant ainsi l'organigramme du club phocéen. Aujourd'hui directeur du football à Marseille, le Marocain est donc en charge du sportif sur la Canebière. Un poste qui lui fait d'ailleurs vivre certains moments particuliers. C'est ainsi que Benatia a rapporté les appels particuliers d'agents qu'il peut recevoir.

Nommé entraîneur de l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi a donc pris en main le groupe olympien. Alors que l'Italien a mené le club phocéen jusqu'à la Ligue des Champions avec une deuxième place en Ligue 1, il a aussi fait des déçus derrière lui. En effet, le temps de jeu accordé par De Zerbi a fait grincer des dents de certains, ce qui a alors engendré les reproches de leurs agents. Et c'est Medhi Benatia qui s'est occupé de régler tout ça.

« Tu m’avais promis du temps de jeu »

Quand il y a eu des déçus à l'OM la saison dernière, c'est Medhi Benatia qui devait gérer les coups de fil des agents. Des moments qui ont parfois été particuliers comme l'a raconté le directeur du football olympien. En effet, dans le documentaire Sans jamais rien lâcher, Benatia a révélé : « Cette année, c’est arrivé, des agents m’appellent pour me dire : « Mon joueur, ça fait 3 matchs qu’il n’est pas rentré. Je ne comprends pas, tu m’avais promis du temps de jeu ». Alors déjà c’est faux, car on n’a jamais promis du temps de jeu à personne. Comme je le dis souvent, ce n’est pas moi qui fait l’équipe par contre je promets que le meilleur va jouer. Je connais mon entraîneur et je sais que lui il ne regarde pas les noms ».