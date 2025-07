De Zerbi - OM : Un coup de fil annoncé à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM suit de près Davide Frattesi, jeune milieu italien très apprécié en Serie A. Pourtant, son transfert semble de plus en plus compromis. Malgré les intérêts multiples de clubs italiens et européens, l’Inter Milan a décidé de le garder et de lui offrir un nouveau contrat, compliquant sérieusement les chances de l’OM de le recruter.

Dans ce mercato estival, l’OM cherche à renforcer son milieu de terrain avec des profils capables d’apporter dynamisme et qualité technique. Davide Frattesi (Inter) était l’une des pistes prioritaires, le club phocéen ayant manifesté un intérêt concret pour le jeune Italien.

L'OM s'est fait recaler Selon les informations de Tuttosport, Roberto de Zerbi aurait demandé des renseignements sur la situation de Frattesi. La réponse a été claire. Nouvel entraîneur de l'Inter, Chivu considère Frattesi comme « invendable », un coup dur pour l’OM qui nourrissait de grandes ambitions sur ce dossier.