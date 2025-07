Vente OM : L’annonce choc sur l’Arabie Saoudite !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Toujours aussi direct dans ses analyses, Pierre Ménès s’est exprimé sur l’attractivité des clubs français pour les investisseurs étrangers. Selon lui, Marseille, malgré son aura et sa passion pour le football, ne représente pas un terrain favorable pour séduire des fonds du Moyen-Orient contrairement à ce que laissait entendre Thibaud Vézirian.

En France, l’attractivité ne peut pas seulement reposer sur le football. Le PSG en est un parfait exemple. « Les Qataris ont aussi été attirés par la Ville de Paris » a rappelé Ménès. Et l' OM dans tout ça ? Pour l’ancien chroniqueur du Canal Football Club, la réponse est sans détour : Malgré sa ferveur populaire, sa base de supporters massive et un club au palmarès important, la cité phocéenne peine à rassurer les grands investisseurs potentiels. « Marseille est une ville trop instable pour eux pour les investisseurs du Moyen-Orient » a-t-il lâché.

Un feuilleton qui dure, dure...

Pourtant, d’autres voix comme Thibaud Vézirian assurent que la vente de l’OM est déjà lancée. « Entre 2020 avec Villas-Boas et pas un euro, des prêts de Ntcham et maintenant des joueurs comme Rabiot qui signent avec des primes colossales et des salaires fou, on a quand même une évolution majeure. Il y a des nouveaux moyens financiers qui permettent de garantir une officialisation de cession à des gens qui font partie de ce consortium mené par les Saoudiens qui vont reprendre le club » a récemment confié le journaliste.