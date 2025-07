OM : Un Parisien pour remplacer Bennacer ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les négociations entre l’OM et le Milan AC sont au point mort pour Ismaël Bennacer, une solution interne pourrait s’imposer. Le jeune Darryl Bakola, 17 ans, originaire de la région parisienne, impressionne depuis plusieurs mois et pourrait profiter de cette impasse pour intégrer durablement la rotation de Roberto De Zerbi.

La surprise de la prochaine saison ?

Avec le départ de Valentin Rongier à Rennes et l’incertitude persistante autour de Bennacer, Bakola a une vraie carte à jouer. Sa polyvalence, sa capacité à jouer bas ou plus haut sur le terrain et son aisance dans la construction font de lui un profil rare. À court terme, il pourrait bien intégrer la rotation et pourquoi pas s'imposer à l'OM.