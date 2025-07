OM - «C’est énorme» : Un joli transfert est confirmé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Contre un montant de 22,5M€, le Stade Rennais s’est offert les arrivées de Valentin Rongier et de Quentin Merlin cette semaine. Deux gros coups bouclés à l’OM pour la formation d’Habib Beye, ambitieuse pour la saison prochaine. L’entraîneur des Rouge et Noir s’est d’ailleurs dit très satisfait de la signature du latéral gauche de 23 ans.

Le mercato de l’OM a pris une nouvelle dimension cette semaine. Après avoir recruté plusieurs joueurs, le club phocéen s’est séparé de deux éléments importants de la saison dernière avec Valentin Rongier et Quentin Merlin . Le milieu de terrain de 30 ans et le latéral gauche de 23 ans se sont tous deux engagés en faveur du Stade Rennais , qui a déboursé 22,5M€ afin de boucler cette double opération du côté de Marseille .

Pour Rennes , ces deux ajouts viennent consolider l’effectif d’Habib Beye , qui espère redresser la barre après une saison décevante en 2024-2025. Avant d’affronter le FC Nantes ce samedi après-midi en amical, l’ancien technicien du Red Star s’est livré sur l’arrivée de Quentin Merlin , qui après un an et demi à s’aguerrir à Marseille , va remplacer Adrien Truffert , parti du côté de Bournemouth , sur le côté gauche de la défense rennaise. Habib Beye apprécie notamment sa polyvalence.

« Sur son activité athlétique, c'est énorme »

« Il peut jouer arrière gauche à quatre ou piston, il a offensivement d'énormes qualités, il maîtrise aussi le fait de venir travailler de temps en temps à l'intérieur et il a vécu dans un club aux objectifs élevés avec énormément de pression, ajoute le coach rennais. Il était aussi important après la perte de Truffert d'aller chercher un joueur qui avait des qualités peut-être différentes mais aussi similaires par le profil. Sur son activité athlétique, c'est énorme, et on a besoin de ça dans notre jeu », a ainsi lâché le coach des Rouge et Noir, dans des propos rapportés par l’Equipe.