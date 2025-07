Aubameyang - OM : C’est terminé !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’Olympique de Marseille touche au but dans l’un des dossiers majeurs de son mercato. Après plusieurs jours de discussions et d’attente, tout semble désormais réglé pour le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais de 36 ans serait attendu à Marseille dans les prochaines heures pour signer son contrat.

Le mercato s’accélère à Marseille . Alors que Roberto De Zerbi continue de diffuser sa méthode avant le coup d'envoi de la prochaine saison, la direction de l’ OM s’active pour lui offrir un effectif compétitif. Et l’un des dossiers les plus surveillés de l’été pourrait bien connaître son épilogue dans les prochaines heures.

C'est la bonne pour Aubameyang

Selon les informations de la Provence, Pierre-Emerick Aubameyang est attendu en début de semaine sur la Canebière. Après des négociations intensives et quelques incertitudes liées au contrat et à l’aspect financier, plus rien ne semble s’opposer à la venue de l’ancien buteur d’Arsenal, du Barça et de Chelsea à l'OM.