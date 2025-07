Cyril Hanouna : Pierre Ménès annonce la fin !

À l’annonce du décès de Thierry Ardisson, les hommages se sont multipliés, saluant la liberté de ton et l’irrévérence d’une époque révolue de la télévision. Dans ce contexte, Pierre Ménès a pris la parole pour pointer du doigt ce qu’il considère comme une forme de censure croissante dans les médias actuels.

L'hommage discret à Hanouna

« Il se passait à l’époque de Dechavanne ou même d’Hanouna des choses qui ne sont plus admissibles aujourd’hui. On peut regretter tout ça, que la télé de l’époque était plus corrosive. Effectivement, on ne peut plus rien dire, plus rien faire aujourd’hui. Et c’est regrettable » a regretté l'ancien journaliste.