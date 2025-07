Pierre Ménès, le décès qui le touche

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi, Thierry Ardisson s’est éteint à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer du foie. Connu pour ses émissions emblématiques comme « Tout le monde en parle » ou « Salut les Terriens », il a profondément marqué le paysage audiovisuel français. Pierre Ménès lui a rendu un hommage touchant via sa chaîne Youtube.

La nouvelle a plongé le monde des médias et du divertissement dans une profonde tristesse. Thierry Ardisson est décédé ce lundi à l’âge de 76 ans, emporté par un cancer du foie. Animateur, producteur et figure incontournable de la télévision française, il a marqué des générations de téléspectateurs avec ses émissions cultes comme « Tout le monde en parle », « Salut les Terriens » ou encore « 93, Faubourg Saint-Honoré ». Depuis l’annonce de sa disparition, les hommages se multiplient, saluant un homme au style unique, à la fois provocateur, cultivé et passionné par l’art de l’interview.