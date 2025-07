Officiel : La signature surprise à l'OM !

L’Olympique de Marseille renforce... son approche technologique. Le club phocéen a officialisé ce lundi un partenariat stratégique avec Jolt, entreprise spécialisée dans la récupération physique. Une collaboration inédite qui vise à optimiser les performances et à réduire les blessures, tout en marquant une nouvelle étape dans la modernisation du projet marseillais.

«La signature d’un nouveau partenariat avec Jolt»

L’OM a officialisé cette signature à travers un communiqué : « L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature d’un nouveau partenariat avec JOLT, acteur innovant dans le domaine du bien-être et de la récupération sportive, qui devient à compter de juillet 2025 fournisseur officiel du club. Acteur reconnu pour son expertise en technologies de pointe appliquées à la récupération physique, JOLT mettra son savoir-faire au service des joueurs professionnels de l’OM. À travers ce partenariat, ces derniers bénéficieront de solutions avancées et personnalisées visant à améliorer la récupération musculaire, réduire les risques de blessure et optimiser la performance globale, sur la durée exigeante d’une saison de haut niveau. L’intégration des équipements JOLT dans le quotidien du staff médical et des préparateurs physiques du club constitue une nouvelle étape dans l’ambition stratégique de l’Olympique de Marseille : mettre l’innovation et la technologie au cœur de sa vision de la performance sportive. JOLT accompagnera l’équipe professionnelle tout au long de la saison et bénéficiera d’une visibilité renforcée à travers diverses activations digitales et physiques, sur les différents canaux et supports de l’OM. »