Officiel : L’infidélité qui ne va pas plaire à RMC !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 61 ans, Jean Resseguié vient de quitter RMC mais n’entend pas prendre sa retraite. Le journaliste emblématique va rejoindre RTL en remplacement de Xavier Domergue, attendu sur la nouvelle chaîne Ligue 1 +. Une arrivée confirmée ce mardi à L’Équipe par Hervé Béroud, directeur des sports du groupe M6-RTL.

Le mois dernier, Jean Resseguié faisait ses adieux à RMC après y avoir passé 37 ans de sa vie, profitant d’une clause de cession suite au rachat du groupe RMC BFM par CMA Media du milliardaire Rodolphe Saadé pour partir avec des indemnités. « Je commençais à avoir des difficultés avec les enchaînements. Je vais avoir 62 ans et je suis un peu usé au rythme de 80 matchs par an. Il y a des raisons personnelles, aussi. Je veux passer plus de temps avec mon épouse », s’était justifié le journaliste auprès du Parisien.

Jean Resseguié débarque sur RTL Mais les auditeurs ne resteront pas longtemps sans entendre la fameuse voix du commentateur de 61 ans, qui va poursuivre sa carrière à RTL comme l’a révélé L’Équipe ce mardi. Jean Resseguié rejoint la bande de RTL Foot les vendredis, samedis et dimanches (20h-23h) en remplacement de Xavier Domergue, qui va commenter le Championnat de France sur la chaîne Ligue 1 +.