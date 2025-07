OM : «Il m’a mis la misère», il balance sur Cristiano Ronaldo !

Souleymane Diawara s’est remémoré un match marquant de sa carrière, face au Real Madrid et à Cristiano Ronaldo. Dans une interview, l’ancien défenseur de l’OM a avoué son impuissance ce soir-là contre la star portugaise, qui lui aurait infligé une véritable leçon sur la pelouse du Santiago Bernabeu.

L’OM face à Ronaldo

Le 30 septembre 2009, l’OM affrontait le Real Madrid dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Souleymane Diawara et ses coéquipiers se sont heurtés à des Merengues trop forts et se sont inclinés 3-0 au Santiago Bernabeu, avec un but de Kaká et un doublé de Cristiano Ronaldo.