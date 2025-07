Pierre Ménès annonce un transfert XXL à l’OM ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Finalement autorisé à évoluer en Ligue 1 la saison prochaine, l’OL va devoir vendre pour redresser ses finances. Aucun joueur n’est intransférable, surtout si les offres sont à la hauteur. Estimé à 30M€, Malick Fofana pourrait faire partie des victimes du mercato, comme l’a laissé entendre Pierre Ménès. Et un rival historique serait déjà sur le coup : l’OM.

L’ OL r espire, mais pas trop fort. Si la DNCG a finalement donné son feu vert pour la participation du club à la saison 2025-2026 de Ligue 1, les dirigeants lyonnais savent qu’ils devront passer par la case dégraissage. Et ce, très rapidement. Le message est clair : tout joueur peut partir, à condition que l’offre soit jugée satisfaisante.

Parmi les éléments les plus convoités, Malick Fofana figure tout en haut de la liste. Arrivé en janvier dernier pour 17M€, le jeune ailier belge de l' OL a impressionné par sa capacité à dynamiter les défenses. Sa valeur aurait déjà grimpé à 30M€, selon plusieurs estimations, et des clubs étrangers s’intéressent de près à lui… mais pas seulement.

Pierre Ménès vend la mèche ?

Selon plusieurs sources, l'OM aurait coché son nom, séduit par le profil percutant de Fofana et sa marge de progression. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès a lâché une phrase lourde de sens : « Il va y avoir une voire deux grosses ventes avec Fofana et Lucas Perri ». Une déclaration qui confirme que le départ du jeune Belge n’est plus une hypothèse.