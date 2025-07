Transferts : L’attaquant parfait proposé à l’OM !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Pablo Longoria continue d’explorer les pistes offensives pour renforcer l’effectif marseillais, un nom revient avec insistance : celui de Valentin Castellanos (Lazio Rome). Un profil qui pourrait bien correspondre aux moyens et aux ambitions actuels de l’OM selon le journaliste Tidiany M’Bo, qui y voit un pari cohérent et réaliste.

Un joueur conseillé à l'OM

« J’essaye de réfléchir en étant cohérent avec ce qu’il me semble être le pouvoir d’attractivité de l’OM et les finances de l’OM. Je pense que Longoria a toujours apprécié le championnat italien. La Lazio ne jouera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine donc tu peux lui vendre le projet attractif de Ligue des champions. Tu peux aussi surenchérir son salaire parce que l’OM a un peu plus de moyens que la Lazio », explique Tidiany M’Bo sur Winamax TV.