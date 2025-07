PSG : Le gros troll après la catastrophe

Dimanche soir, le PSG s’est incliné 3-0 en finale de Coupe du monde contre Chelsea et ne mettra donc pas la main sur un nouveau trophée. Les Blues ont surclassé le champion de France, qui s’est quelque peu fait clasher sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas de Salomon Kalou, ancien joueur de la formation londonienne, qui y est allé de son troll.

Après la Coupe de France , la Ligue 1 , la Ligue des champions et le Trophée des champions , le PSG avait une nouvelle occasion de remporter un titre dimanche soir. Opposés à Chelsea en finale de Coupe du monde des clubs , les Parisiens se sont malheureusement sévèrement inclinés 3-0 et ne finissent donc pas la saison sur une bonne note.

Cole Palmer a écoeuré le PSG

Si le PSG n’a pas remporté la Coupe du monde des clubs, c’est en grande partie à cause de Cole Palmer. L’Anglais était intenable sur la pelouse du Metlife Stadium et il a signé un doublé, tout en délivrant une passe décisive pour Joao Pedro. Du côté parisien, Ousmane Dembélé n’a pas assez pesé sur la rencontre et Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia se sont également montrés bien discrets.