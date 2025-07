Lamine Yamal : Le nouveau scandale surréaliste !

Deux jours après la grosse fête de son 18ème anniversaire, Lamine Yamal se retrouve en plein cœur d’une polémique surréaliste. En effet, l’association espagnole des personnes de petites tailles (ADEE) a dénoncé par le biais d’un communiqué publié ce dimanche le fait que la star du FC Barcelone ait engagé des nains pour son anniversaire.

L’ADEE l’a dans le viseur

« L’ADEE condamne et dénonce publiquement l’embauche de personnes atteintes de nanisme dans le cadre du divertissement organisé lors de la récente fête des 18 ans du footballeur Lamine Yamal et entreprendra des actions légales et sociales pour sauvegarder la dignité des personnes handicapées, considérant que ces faits violent non seulement la législation en vigueur, mais aussi les valeurs éthiques fondamentales d’une société qui se prétend égalitaire et respectueuse. » L’association dénonce également « des pratiques intolérables qui perpétuent les stéréotypes, alimentent la discrimination et portent atteinte à l’image et aux droits des personnes souffrant d’acondroplasie ou d’autres dysplasies squelettiques ainsi que de toutes les personnes handicapées. »