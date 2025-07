Lamine Yamal : Son gros problème avec la justice !

Lamine Yamal est au cœur d’une vive polémique judiciaire. Pour ses 18 ans, le jeune prodige du FC Barcelone aurait engagé des personnes atteintes de nanisme pour animer sa fête. Une pratique illégale en Espagne, dénoncée fermement par une association qui a annoncé porter plainte, pointant une atteinte à la dignité humaine.

«Ce type de pratique est inacceptable»

L’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a alors attaqué Lamine Yamal en justice. Elle l’explique à travers un communiqué :

« Aujourd’hui, il a été révélé que, lors des célébrations de l’anniversaire du jeune footballeur Lamine Yamal, figure emblématique du football espagnol, plusieurs personnes atteintes de nanisme ont été recrutées pour participer à des activités de divertissement, sans autre but que de servir d’attraction et de spectacle. Pour l’Association, ce type de pratique est inacceptable, car il perpétue les stéréotypes, alimente la discrimination et porte atteinte à l’image et aux droits des personnes atteintes de nanisme et de l’ensemble de la communauté des personnes handicapées. »