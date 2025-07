Après l’After Foot, Riolo s’annonce dans d’autres émissions

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visage emblématique de l’After Foot depuis le lancement de l’émission au printemps 2006, Daniel Riolo a diversifié ses activités ces dernières années. À la tête de sa propre émission de poker et intervenant régulièrement dans celle d’Estelle Denis, le journaliste prouve qu’il est légitime, malgré sa réputation avant tout liée au football.

Visage incontournable de l’After Foot depuis son lancement en 2006 , Daniel Riolo ne se limite plus au football. Au fil des années, le journaliste a élargi son horizon médiatique, s’imposant également dans le monde du poker. « Je ne sais pas si c’est réducteur de parler de mecs qui courent derrière un ballon, mais c’est le succès qui fait qu’on dure. Si ça n’avait pas marché comme ça, peut-être que j’aurais eu, c’est vrai, envie de faire autre chose. Mais tu sais, je le fais maintenant dans l’émission Estelle Midi et je parle aussi de poker sur RMC » a-t-il lâché au cours d'un entretien accordé à Nice-Matin ce dimanche.

« Je n’ai jamais arrêté de jouer »

Riolo en a dit davantage sur ses autres passions, notamment le poker. « Fin des années 2000, je m’y suis mis et ça s’est développé quand on m’a proposé d’animer une émission autour de ça. Finalement, je n’ai jamais arrêté de jouer et voilà… », a confié celui qui participe régulièrement à des tournois et dont la femme est également fan de ce jeu de cartes.