Clash avec Al-Khelaïfi- PSG : Riolo déballe tout !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dans un long entretien accordé à la presse régionale ce dimanche, Daniel Riolo s’est exprimé sur ses tensions actuelles avec Nasser Al-Khelaïfi. Le journaliste en a profité pour lancer un appel fort : face à un football français qu’il juge de plus en plus déséquilibré, il réclame un sursaut collectif pour rétablir une certaine équité.

« Je parle avec tous les présidents de clubs de Ligue 1. Je n’ai vraiment aucun problème, à part avec le président du PSG », lâche Riolo sans détour. Et de justifier cette hostilité : « En fait, je n’aime pas les gens comme lui qui cherchent à tout contrôler, tout manipuler. À lancer des raids numériques par le biais de comptes relais. » Une accusation lourde, qui rappelle les critiques adressées dans le passé à d'autres figures du foot français. « J’ai détesté Tapie qui faisait la même chose, j’ai détesté le Aulas tout-puissant qui voulait tout contrôler », poursuit-il.

Riolo interpelle Al-Khelaïfi

Au-delà du conflit personnel, Riolo dénonce une dérive plus globale autour de l’influence du PSG sur la Ligue 1. Il appelle à un sursaut des autres clubs : « Moi je suis pour l’équilibre des pouvoirs. Quand les gens, quels que soient les clubs, se couchent, j’ai envie de leur dire : “Mais putain, battez-vous !” » Et de conclure par un message direct à l’attention de Nasser Al-Khelaïfi : « Je veux qu’il comprenne que soit il nous ment et ne veut pas que la Ligue 1 soit forte, soit il ne faut pas qu’il se comporte comme il le fait. »