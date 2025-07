PSG : Al-Khelaïfi pète les plombs, un clash éclate

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis mars 2022, les relations entre le PSG et le Real Madrid se sont nettement détériorées, nourries par des incidents sportifs et des tensions. Entre une élimination controversée en Ligue des champions et le transfert de Kylian Mbappé au Real, cette rivalité est devenue bien plus qu’une simple compétition sportive. Retour sur les origines de ce conflit intense.

Les tensions entre le PSG et le Real Madrid ne datent pas d’hier, mais elles ont atteint un nouveau sommet à partir d’un match décisif de Ligue des champions en mars 2022. Ce choc au sommet a marqué le début d’une série d’incidents et de malentendus qui ont durablement affecté les relations entre les deux géants européens.

Un craquage qui n'est pas passé Comme l’a rappelé Romain Molina, Nasser Al-Khelaïfi avait tout simplement explosé dans les couloirs du Stade Santiago Bernabeu. « Il y a cette élimination pendant le Covid qui va laisser des traces. Il y avait une altercation avec Nasser Al-Khelaïfi, qui était rentré en furie après le match. Il expliquait qu’il aurait explosé le drapeau de l’arbitre assistant. L’UEFA avait sanctionné Leonardo et non le président. Ça a créé un précédent entre les deux clubs » a déclaré le journaliste. Ce différend initial a posé les bases d’une rivalité qui allait rapidement s’intensifier.