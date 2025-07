OM : La grande décision de De Zerbi !

Arrivé à l’OM l’été dernier, Roberto De Zerbi a rapidement imposé son style. En faisant de Leonardo Balerdi son capitaine, l’entraîneur italien a surpris, mais le pari s’est révélé payant. Le défenseur argentin, désormais pilier du vestiaire, a répondu aux attentes. Une confiance mutuelle qui pourrait bien sceller son avenir sur la Canebière.

«Quand tu responsabilises un Argentin, il répond toujours présent»

Roberto De Zerbi a d’ailleurs expliqué cette grande décision dans le premier épisode de la série Sans jamais rien lâcher sur la chaîne YouTube de l’OM :

« Il y a deux raisons pour lesquelles j’ai donné le brassard de capitaine à Leonardo Balerdi. La première, parce que je voulais le responsabiliser, et quand tu responsabilises un Argentin, il répond toujours présent. La seconde, c’est parce que je voulais le mettre au centre du projet. Cette responsabilité, avec ses valeurs humaines et sur le terrain, il l’a portée avec honneur et fierté. »