PSG : Un gros problème est annoncé pour la saison prochaine !

La très longue saison du PSG est enfin terminée. Les Parisiens qui ont enchaîné les matches à un rythme effréné sont dorénavant en vacances, mais la coupure ne sera pas très longue. Par la suite, ils pourraient souffrir de cette accumulation de matches et cela pourrait entraîner des blessures selon Bixente Lizarazu.

Lizarazu annonce un gros problème pour le PSG

Une accumulation de matches qui pourrait jouer un mauvais tour au PSG la saison prochaine. C’est en tout cas l’avis de Bixente Lizarazu qui s’est exprimé pour Franceinfo et qui craint des blessures pour les Parisiens dans les mois à venir. « Dans quel état on va retrouver les joueurs ? Puisque c'est une saison sans fin. Mon inquiétude, c'est pour la saison prochaine. En général on le paye, quand on joue autant, quand les corps sont aussi utilisés, il peut y avoir des blessures. »