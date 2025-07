PSG : Luis Enrique pète un câble en direct !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG n’a pas conclu sa saison comme il le souhaitait, en chutant lourdement face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs (3-0). Une rencontre marquée par de nombreuses tensions entre les deux équipes. Si João Neves a été expulsé, Luis Enrique lui, a giflé un joueur adverse après le coup de sifflet final !

Le PSG a raté sa sortie. Au terme d’une saison 2024-2025 exceptionnelle et marquée par le sacre en Ligue des Champions, le club parisien disputait la Coupe du monde des Clubs. Après avoir éliminé plusieurs cadors comme le Bayern Munich ou encore le Real Madrid , les hommes de Luis Enrique ont chuté contre Chelsea .

Le PSG tendu

Ce dimanche soir, dans une rencontre tendue, les Blues ont dominé des Parisiens dépassés, et ont infligé une grosse défaite au PSG (3-0). Une vraie déception pour les Rouge et Bleu, qui espéraient remporter tous les trophées possibles cette saison. Impuissant devant le but de Robert Sanchez, les joueurs de Luis Enrique ont surtout semblé très frustrés, comme en témoigne le carton rouge reçu par João Neves en fin de rencontre.