Le mercato s’affole au PSG, deux gros transferts sont annoncés !

Dans les prochaines semaines, le mercato du PSG pourrait connaître un gros coup d’accélérateur. Le club de la capitale serait proche d’obtenir un accord avec Bournemouth pour le transfert d’Illya Zabarnyi, mais ce n’est pas tout. Lucas Beraldo, qui souhaiterait s’en aller, pourrait également être remplacé et Luis Campos va donc se mettre à la recherche d’un central gaucher de haut niveau.

Lors de la Coupe du monde des clubs, plusieurs équipes pouvaient compter sur des recrues dont les arrivées avaient été bouclées lors de la première phase du mercato. Ainsi, le Real Madrid s'est appuyé sur Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold par exemple, et Chelsea sur Joao Pedro, qui a fait beaucoup de mal au PSG en finale (défaite 3-0 de Paris avec un but du Brésilien). Le champion de France lui avait gardé le même effectif et les Parisiens, qui ont eu une saison très longue, ont quelque peu tiré la langue en finale.