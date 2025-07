Marie Portolano : Pierre Ménès piégé ? Il déballe tout

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès est revenu sur l’interview vérité accordée à Sacha Elbaz. Le journaliste avait orchestré une rencontre tendue entre l’ancien chroniqueur du Canal Football Club et une militante féministe, dans le cadre de l’affaire Marie Portolano. Malgré les critiques et les réactions négatives, Ménès assume pleinement ses positions.

« J'aurais bien aimé ne pas avoir l'excuse d'utiliser ma santé à ce moment-là, très sincèrement. Je ne me souviens de rien. Elle a niqué ma vie, évidemment que je lui en veux. Elle m’a dit que je lui avais soulevé sa jupe. Je suis désolé, mais huit ans après, on cherche toujours un témoin de ça, et qu’elle m’avait giflé derrière. Huit ans après, on cherche un témoin du soulevage de jupe et de la gifle, alors qu’il y avait les caméras qui tournaient » avait lâché Ménès.

Ménès en remet une couche

Sur les réseaux sociaux, certains ont pointé du doigt le ton agressif de Ménès. Mais malgré les critiques, l'ancien journaliste assume. « Traquenard non. Car je connais Sacha et je savais qu’il y avait une féministe sur le plateau. J’ai improvisé mes réponses. Les gens m’ont trouvé agressif car tu as quelqu’un qui a des idés préconçues, qui avait été décrété que j’étais dominant. On m’a reproché de l’avoir dit par rapport à Marie Portolano, mais j’étais dominant par rapport à tout le monde. J’étais celui dont on attendait le coup de griffe. C’est comme ça, je ne vais pas me cacher. ‘assume tout ce que j’ai fait, mais pas ce que je n’ai pas fait » a-t-il lâché ce lundi.