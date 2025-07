OM : Un joueur se retrouve en garde à vue !

Souleymane Diawara a révélé une anecdote surprenante de son passage à l’OM. À la veille d’un match de Ligue des champions face au Real Madrid, l’ex-défenseur olympien a passé la nuit en garde à vue pour conduite sans permis. Une situation rocambolesque qui aurait pu l’éloigner d’une des plus grandes affiches de sa carrière.

«J’étais en garde à vue»

Dans une interview accordée au média Autourd’1Vers, Souleymane Diawara explique avoir été placé en garde à vue la veille du choc de l'OM face aux Merengue :

« Je n’ai même pas dormi parce que j’étais en garde à vue, défaut de permis à Marseille. Je me fais arrêter. On m’avait demandé de déplacer la voiture. Je rentre dans la voiture et les policiers me demandent les papiers. Je me dis : "c’est mort". Je donne le nom de mon petit frère en me disant que ça allait passer. Ils me ramènent au commissariat et quand j’arrive, le commissaire me dit : "Tu n’as pas un match demain ?" »