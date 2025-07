Marie Portolano : Pierre Ménès lâche ses vérités !

En plus de ses problèmes de santé, Pierre Ménès a également dû faire face à de lourdes accusations de nombreuses femmes concernant des gestes et un comportement déplacés. Ça a notamment été le cas de la part de Marie Portolano, ancienne journaliste de Canal+, qui l’avait accusé de lui avoir soulevé sa jupe. Le fait est qu’aujourd’hui, Pierre Ménès ne s’en souvient absolument pas.

« Soulever la jupe de Marie Portolano ? Je ne sais pas si je l'ai fait. Encore aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Il faut bien comprendre que ça se passe le 26 août 2016 qui est la dernière émission que j'étais en état de faire avant de partir 7 mois en maladie. 15 jours avant cette émission, je suis tombé dans le coma à La Baule, ma mère m'a retrouvé endormi sur les toilettes parce que je faisais des encéphalopathies à répétition. C'est la veine qui va du foie au rein et quand ça ne fonctionne plus tu peux avoir un comportement incohérent, tomber dans le coma, ne te souvenir de rien. Quand Marie Portolano me convie à son interview pour la place des femmes dans le journalisme sportif, j'y vais en toute candeur car j'étais le premier à faire un talk-show de foot avec que des filles. Et là, elle me sort : "Tu te souviens, tu as soulevé ma jupe". Et là, ça se voit, je suis stupéfait. D'abord parce que ça ne me ressemble pas et puis je ne sais pas de quand elle me parle », a d’abord expliqué Pierre Ménès .

« Elle a niqué ma vie, évidemment que je lui en veux »

L’ancienne figure du Canal Football Club a ensuite fait savoir : « J'aurais bien aimé ne pas avoir l'excuse d'utiliser ma santé à ce moment-là, très sincèrement. Je ne me souviens de rien. Je ne me souviens pas que Griezmann était l'invité, je ne me souviens pas que je ne suis pas resté pour le débrief et je ne me souviens pas que Mélissa m'avait accompagné et m'avait ramené. Je me souviens de rien de l'émission. Même en rigolant, je n'ai jamais soulevé la jupe de ma femme. Ça ne me ressemble pas. Je me considère comme un homme très respectueux envers les femmes ? Oui ». Aujourd’hui, Pierre Ménès en veut énormément à Marie Portolano, à tel point qu’il a notamment balancé : « Elle a niqué ma vie, évidemment que je lui en veux. Elle m’a dit que je lui avais soulevé sa jupe. Je suis désolé, mais huit ans après, on cherche toujours un témoin de ça, et qu’elle m’avait giflé derrière. Huit ans après, on cherche un témoin du soulevage de jupe et de la gifle, alors qu’il y avait les caméras qui tournaient ».