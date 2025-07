Kylian Mbappé, le malaise est confirmé

Tombé malade, Kylian Mbappé a dû se faire hospitaliser pour aller mieux. Forfait pour la phase de groupes de la Coupe du Monde des clubs, le numéro 9 du Real Madrid a pu faire son retour pour les matchs à éliminations directes. En effet, Kylian Mbappé est entré en jeu contre la Juventus et face au Borussia Dortmund. Encore loin d'avoir retrouvé la pleine possession de ses moyens, l'international français aurait demandé à Xabi Alonso de ne pas le titulariser.

Real Madrid : Mbappé a demandé à être remplaçant

Selon les informations de L'Equipe, Kylian Mbappé serait encore loin de sa forme optimale, à quelques heures de la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid. Conscient qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, l'international français aurait demandé à Xabi Alonso de ne pas être titularisé contre la Juventus et face au Borussia Dortmund. A en croire le média français, Kylian Mbappé a préféré jouer les trente dernières minutes de ces rencontres car il n'aime pas sortir après 60 ou 70 minutes de jeu, au moment où il y a plus d'espace dans le dos de la défense adverse. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera une nouvelle fois remplaçant au coup d'envoi de PSG-Real Madrid ce mercredi soir.