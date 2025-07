PSG - Mbappé : Les discussions secrètes révélées !

Le divorce semblait acté entre Kylian Mbappé et le PSG, notamment autour d’un différend financier de 55 millions d’euros. Mais un retournement inattendu relance le feuilleton : le joueur du Real Madrid a soudainement retiré sa plainte pour harcèlement moral. Le résultat de discussions secrètes entre Mbappé et son ancien club ?

Depuis son départ du PSG lors du dernier mercato, Kylian Mbappé n’est clairement pas en bons termes avec le club de la capitale. L’attaquant du Real Madrid réclamait 55 M€ de salaires et de primes, une somme que le PSG refusait catégoriquement de lui verser. Une énorme somme que les dirigeants qataris ne semblaient pas disposés à payer.

Un accord secret en passe d’être trouvé ?

Cependant, ce lundi, Kylian Mbappé a, à la surprise générale, retiré sa plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature visant le PSG. Le Monde explique qu’un « rapprochement et des discussions menées secrètement » entre l’attaquant tricolore et Nasser Al-Khelaïfi ont eu lieu. Ce dialogue discret aurait été mené en parallèle de la Coupe du monde des clubs.