Pierre Ménès : La femme qui a «n*qué» sa vie !

Interrogé sur les accusations de Marie Portolano dans son documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » datant de 2021, Pierre Ménès n'a pas été tendre avec son ancienne collègue. L'ancien journaliste de Canal+ assure même qu'elle « a niqué » sa vie et donc qu'il lui en veut toujours, quatre plus tard.

Pierre Ménès s'en prend à Marie Portolano

« De toute façon dans cette émission j’étais dominant face à Marie forcément puisque j’étais infiniment plus compétent qu’elle en football. Elle se confiait beaucoup à moi. Même après l’incident de la jupe, elle a continué à m’envoyer des SMS, que j’ai évidemment remis à la justice faut pas déconner non plus, avec des "tu me manques" ou "quand est-ce que tu reviens ?" », révèle-t-il dans l’émission La baze présentée par Sasha Elbaz qui relance Pierre Ménès en lui demandant s'il en veut toujours à Marie Portolano. La réponse fuse : « Bah elle a niqué ma vie, évidemment que je lui en veux. Elle m’a dit que je lui avais soulevé sa jupe. Je suis désolé, mais huit ans après, on cherche toujours un témoin de ça, et qu’elle m’avait giflé derrière. Huit ans après, on cherche un témoin du soulevage de jupe et de la gifle, alors qu’il y avait les caméras qui tournaient. Et en plus, quatre ans après, pour m’en remettre un coup, elle sort un bouquin ».