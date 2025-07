PSG : Un attaquant l'a terrorisé !

La rédaction

Titularisé face au Bayern Munich lors des quarts de finale de la Coupe du monde des clubs, Bradley Barcola n’a pas marqué, mais a pesé dans le jeu du PSG. Invité à s’exprimer sur sa performance, Gaël Clichy a loué son potentiel… tout en pointant certains axes d’amélioration pour le buteur tricolore.

Le PSG continue son périple en Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique se sont défaits du Bayern Munich ce samedi, dans le cadre des quarts de finale de la compétition (2-0). Une victoire notamment glanée grâce à Désiré Doué et Ousmane Dembélé. S’il n’a pas marqué, Bradley Barcola a été titularisé avec le PSG et a laissé sa place au second buteur à la 70e minute de jeu.

«Il peut faire plus» Interrogé sur DAZN, l’ancien international français Gaël Clichy s’est confié sur l’attaquant du PSG et estime que Bradley Barcola peut encore progresser avec le club de la capitale : « C’est un joueur qui doit faire basculer ces rencontres-là. Ce sont des rencontres pour ces joueurs-là. Le un-contre-un avec Neuer, c’est là qu’on veut le voir un peu plus tueur. On l’a eu avec les Espoirs, et c’est vrai qu’il a cette nonchalance qui est assez déroutante quand on le voit au quotidien. On a l’impression qu’il peut faire plus. Donc la marge de progression est là. »