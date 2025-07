Real Madrid : Le coup dur qui va ravir le PSG !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire contre le Bayern Munich (2-0), le PSG a vu le Real Madrid s’imposer face au Borussia Dortmund (3-2) et le rejoindra en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique sera privé de Willian Pacho et de Lucas Hernandez, tous les deux suspendus, alors que Xabi Alonso quant à lui ne pourra pas compter sur Dean Huijsen, pour les mêmes raisons.

Pacho et Hernandez absents côté PSG

Aussi bien du côté du PSG que du Real Madrid, il y aura des absents lors de la demi-finale qui opposera les deux équipes le 9 juillet prochain. Luis Enrique devra composer sans Willian Pacho et Lucas Hernandez, tous les deux expulsés face au Bayern Munich. « On est des professionnels, on sait que ces décisions font partie du foot. On a montré qu'on n'avait pas de mauvaises intentions. On n'est pas une équipe violente et qui collecte les cartons, au contraire. Certaines décisions étaient assez étranges, on n'a pas tout compris », a estimé l’entraîneur du PSG après la rencontre.