Mbappé : C'est la guerre au Real Madrid !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un an. Titulaire indiscutable à la Maison-Blanche sous la houlette de Carlo Ancelotti, le capitaine de l'équipe de France va conserver son rôle la saison prochaine, et ce, malgré l'arrivée de Xabi Alonso. Doublure de Kylian Mbappé lors du dernier exercice, Endrick pourrait voir Gonzalo lui chiper sa place à la rentrée.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En effet, l'international français a rejoint le club de ses rêves : le Real.

Doublure de Mbappé : Deux cracks pour une place Dès son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est imposé comme un titulaire en puissance. Malgré les difficultés rencontrées lors de ses débuts à la Maison-Blanche, Carlo Ancelotti a continué à faire confiance à l'attaquant de 26 ans, l'alignant aux côtés de Vinicius Jr. Pour sa part, Endrick a dû se contenter d'un rôle de doublure de Kylian Mbappé. Et avec la montée en puissance de Gonzalo sous la houlette de Xabi Alonso, qui a remplacé l'ancien technicien du PSG dernièrement, le Brésilien pourrait devenir le troisième choix.