Du «jamais vu», c’est la crise avec Kylian Mbappé !

En signant au Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves. Mais l’international français n’est plus seulement joueur. L’attaquant de 26 ans est devenu actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen il y a quelques mois maintenant. Mais le club normand, relégué en National cette saison, est plongé dans une véritable crise.

Kylian Mbappé n’est plus qu’un simple joueur. La star du Real Madrid est également actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen depuis juillet dernier. L’objectif était naturellement de faire remonter le club normand le plus rapidement possible en Ligue 1 . Mais rien ne s’est passé comme prévu chez le pensionnaire de Ligue 2 , relégué en National à l’issue de la saison.

«Caen a fait la pire saison des cinq dernières années en Ligue 2»

Comme le rapporte SPORT, cette descente a plongé le Stade Malherbe de Caen dans une crise. Et cette dernière n’a pas manqué de braquer les projecteurs sur Kylian Mbappé, propriétaire du club. « Caen a fait la pire saison des cinq dernières années en Ligue 2 avec le sixième ou septième plus gros budget de la compétition. Si on fait le rapport entre l'argent et les résultats, je n'ai jamais vu pire » a notamment confié le journaliste Romain Molina au média espagnol.