Zidane a dit stop, l'annonce choc en direct !

Le 15 novembre 2000, Roger Lemerre a aligné d'entrée Zinedine Zidane et Johan Micoud pour la première fois. Un choix judicieux, puisque l'équipe de France a étrillé la Turquie (4-0). Toutefois, Zinedine Zidane n'a jamais rejoué avec Johan Micoud depuis ce match amical. D'après Vincent Duluc, le Ballon d'Or 1998 n'a pas voulu être associé à nouveau avec son compatriote français.

«Zizou n’en voulait pas»

« C’est en Turquie, un 4-0… Franchement, le 4-0, il est incroyable. C’est la première fois que Roger Lemerre les fait jouer les deux ensemble, et on n’a jamais compris pourquoi il n’y avait pas eu de seconde fois. C’était très, très fort. C’était beau à voir… On n’a jamais compris. Ma théorie c’est que s’il n’y a pas eu de deuxième fois, c’est que Zizou n’en voulait pas… S’il avait choisi… Sérieusement, j’ai peut-être tort… mais je me dis que si pendant huit jours, quinze jours, trois mois, Zizou va voir Roger et dit ‘putain, avec Johan, c’est trop bien, il faut qu’on continue comme ça’, ce n’est pas possible que ça n’arrive pas une seconde fois… Après, il est têtu Roger (Lemerre), mais… Mais quel match c’était », a déclaré Vincent Duluc. Reste à savoir si la théorie du journaliste de L'Equipe est bonne.