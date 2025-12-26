Rupture avec Kylian Mbappé : Une star dit stop !

Pierrick Levallet

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, l’international auriverde a perdu l’appui du public du Santiago Bernabéu. Et cela aurait changé de nombreuses choses dans l’esprit de l’attaquant de 25 ans, qui ne serait plus aussi certain qu’avant de vouloir prolonger chez les Merengue.

Rien ne va plus entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Contre le FC Séville le week-end dernier, l’international auriverde a terminé l’année sous les hués du Santiago Bernabéu. L’attaquant de 25 ans a totalement perdu l’appui du public madrilène. Et cela changerait de nombreuses choses concernant sa prolongation.

Vinicius Jr a changé d'avis pour sa prolongation ? D’après les informations d’El Chiringuito, les sifflets des supporters du Real Madrid ont marqué un tournant. Vinicius Jr aurait senti « pour la première fois qu'il n'avait pas le soutien du public ». Les intentions de l’international auriverde auraient changé. Le Brésilien ne serait plus aussi certain de vouloir prolonger au sein de la Casa Blanca.