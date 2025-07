«La bagarre !», une recrue se lâche sur cette star de l’OM !

Recruté cet été par l’OM, Facundo Medina a reçu un message de bienvenue teinté d’humour de la part de Leonardo Balerdi, son coéquipier en sélection. L’ancien Lensois a répondu avec franchise, revenant sur leur passé de rivaux en Argentine et affichant son enthousiasme à l’idée d’évoluer désormais à ses côtés.

Coéquipiers en sélection, Leonardo Balerdi et Facundo Medina se sont également connus en Argentine lorsqu’ils étaient plus jeunes. Le capitaine de l’OM a joué pour Boca Juniors de 2013 à 2019, tandis que la dernière recrue olympienne a porté les couleurs de River Plate lors de la saison 2016-2017. Ils se sont recroisés par la suite en Ligue 1 avec le passage de Facundo Medina à Lens et celui de Leonardo Balerdi à l’OM.

«Tu es fatigué que l’on te batte»

Aujourd’hui sous les mêmes couleurs, les rivaux de toujours peuvent enfin souffler. Leonardo Balerdi a d’ailleurs laissé un message à l’ancien Lensois, sur les réseaux sociaux de l’OM, dans lequel il a glissé un petit tacle :

« Salut mon frère ! Je vais te parler un peu français vu que je l’ai déjà appris. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire bienvenue et aussi pour te dire que c’est normal que tu sois un peu fatigué que l’on te batte toujours. Donc je suis content de te voir avec les couleurs de l’OM et de te recevoir au Vélodrome et au club. Je sais que tout le club va t’aimer frérot parce que tu as un cœur magnifique, tu as la grinta, et tu es un joueur magnifique aussi. Frérot, tout le meilleur pour toi et à bientôt. »