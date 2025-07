Lionel Messi, «l’expérience surnaturelle» avec une célébrité !

En 2023, après avoir passé deux ans au PSG, Lionel Messi s'est envolé pour les Etats-Unis. Le voilà aujourd'hui à l'Inter Miami et de l'autre côté de l'Atlantique, l'Argentin a pu rencontrer de nombreuses célébrités. C'est notamment le cas de l'acteur Owen Wilson, un moment que ce dernier ne va pas oublier de sitôt.

Owen Wilson a d'ailleurs fait partie de ceux-là. Et pour L'Equipe, il a raconté sa rencontre avec Lionel Messi . L'acteur américain a alors expliqué sur ce moment spécial : « C'était à Los Angeles. Miami était venu jouer contre le Los Angeles FC et j'étais au stade. À la fin du match, il s'est dirigé vers là où j'étais assis avec mes enfants. C'était très émouvant, il a signé un maillot... C'était une expérience surnaturelle ».

« Quelle expérience pour mes deux garçons et moi »

« J'ai eu une montée d'adrénaline, c'est mon sportif préféré, tous sports confondus. Quand je l'ai vu arriver vers moi, je n'y croyais pas. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans ses bras... Quelle expérience pour mes deux garçons et moi. Les jours suivants, on était incapable de parler d'autre chose que de notre rencontre avec Messi », a-t-il ajouté sur Lionel Messi.