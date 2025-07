Bertrand Latour : Coup de tonnerre à Canal+ ?

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette période estivale, le mercato ne concerne pas seulement les joueurs de football. En effet, dans le monde des médias, ça bouge également énorment avec de nombreux mouvements entre différentes rédactions. C'est ainsi qu'il y a un an, Bertrand Latour quittait L'Equipe pour Canal+, avec qui ça serait déjà terminé.

Chez les journalistes également, le mercato bat son plein. Voilà que Canal+ ne devrait pas être épargné par les mouvements de l'intersaison. L'été dernier, la chaine cryptée s'était renforcée pour ses soirées Ligue des Champions et le Canal Football Club avec la signature de Bertrand Latour . Ce dernier avait alors quitté le groupe L'Equipe pour rejoindre Canal+. « Recruté l'été dernier, il a trouvé rapidement sa place dans toutes nos émissions. C'est un journaliste avec un réseau, des infos, beaucoup de travail en amont et il est aussi bon débatteur. Il tient en éveil un plateau, amène de la contradiction, mais avec un petit sourire qui nous rappelle qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux », avait d'ailleurs concédé Hervé Mathoux à propos de ce recrutement. Mais voilà qu'après seulement une saison, la fin serait annoncée...

Bertrand Latour s'en va ?

Entre Bertrand Latour et Canal+, le divorce serait imminent. Ce sont en tout cas les informations dévoilées ce mercredi par le journaliste Clément Garin. Ce dernier a en effet fait savoir via ses réseaux sociaux : « Bertrand Latour quitte déjà Canal+. Il n'aura pas fait long feu. Après une seule saison au CFC, Latour va quitter Canal et va rejoindre une autre maison à la rentrée ». A voir maintenant ce que l'avenir réserve à Bertrand Latour après son aventure de seulement une saison avec la chaine cryptée.