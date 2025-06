Bertrand Latour - Kylian Mbappé : Le clash qui met le feu aux réseaux

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bertrand Latour, connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, est revenu sur son échange avec Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux en octobre 2023. La réponse de l'ancien joueur du PSG avait été vue plus de 23 millions de fois. Surpris par l'ampleur des réactions, le journaliste s'était éloigné des réseaux, le temps que le soufflé retombe.

« Bah bien sûr et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis les pieds sur un terrain de football peu importe le niveau » avait lâché le joueur du Real Madrid . Ce message avait provoqué un buzz sur le réseaux social X, anciennement Twitter. Plus de 23 millions de personnes ont vu cette réponse, ce qui a surpris Bertrand Latour. Au cours d’un entretien accordé à Pressing, le consultant a révélé qu’il avait dû s’éloigner des réseaux sociaux durant quelques jours.

La réponse de Mbappé a fait le buzz

« J’ai toujours eu pas mal de recul vis-à-vis des réseaux sociaux . Après, quand il y a des choses aussi énormes que Kylian Mbappé qui te répond, le tweet a été vu 23 millions de fois, la meilleure chose à faire c’est de couper le téléphone et lâcher les réseaux sociaux pendant quelques jours et attendre que ça passe. Dans la rue, il n’y a personne qui vient t’insulter et ça je peux le confirmer » a déclaré Latour.