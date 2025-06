Ils ont peur de Mbappé, l'annonce choc !

Grâce à ses performances XXL, Ousmane Dembélé a mené le PSG vers son tout premier sacre en Ligue des Champions. Logiquement, le numéro 10 de Luis Enrique est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or cette année. Malgré tout, les joueurs de l'équipe de France hésitent à militer pour Ousmane Dembélé, et ce, parce qu'ils ne veulent pas froisser Kylian Mbappé. Du moins, c'est ce qu'affirme Jérôme Rothen, ex-milieu gauche du PSG.

«Les réactions peuvent être très dures de la part de Mbappé»

Dans la foulée, Jérôme Rothen en a rajouté une couche sur le cas Mbappé. « Parfois, ça ne me pose pas de problèmes quand il ne vient pas en conférence de presse, après avoir beaucoup parlé. Mais là, il n’est pas venu, parce qu’il savait qu’il aurait été questionné sur le sacre européen du PSG. Il n’aurait pas pu cacher sa frustration. Il n’assume pas. Il aurait pu venir et dire: "J’ai passé des années fantastiques au PSG, la fin me laisse un goût amer, je suis responsable comme le club, et là je suis un peu frustré de voir qu’ils ont gagné la Ligue des champions." Il aurait pu l’expliquer. À côté de ça, il aurait été interrogé sur le Ballon d’or. Il doit être très heureux de voir Ousmane (Dembélé) performer comme ça. Mais son rêve reste le Ballon d’or », a conclu l'ancien milieu gauche du PSG sur les ondes de RMC Sport.