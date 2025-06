Deschamps : Le départ surprise ?

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En combinant sa carrière de joueur et d’entraîneur, Didier Deschamps aura consacré 25 ans à l’équipe de France. C’est le bilan qu’il a rappelé en interview pour The Athletic en se projetant sur son départ au terme de son contrat avec la Fédération française de football à l’été 2026. S’il reste jusque-là. Explications.

Une fois le Final Four de la Ligue des nations passé, l ’équipe de France débutera les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 à la rentrée des classes en septembre prochain. Ce qui sonnera le début de l’ultime saison de Didier Deschamps sur le banc de touche des Bleus . Le sélectionneur de l’équipe tricolore faisait le teasing de son départ dès le mois de janvier dernier qui sera acté à la fin du Mondial 2026 et donc au terme de son contrat.

«Si je vais jusqu'au bout, ça fera 14 ans en tant qu'entraîneur»

Pour The Athletic, Didier Deschamps a par ailleurs laissé la porte ouverte à un départ plus tôt que prévu. « J'ai fait 11 ans en tant que joueur et si je vais jusqu'au bout, ça fera 14 ans en tant qu'entraîneur. Vingt-cinq ans de ma vie. Je suis attaché au maillot bleu-blanc-rouge, qui est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je laisserai ce que je laisserai. Personne, pas même mes pires ennemis, ne pourra m'enlever les résultats que j'ai acquis ». Cependant, sauf coup de tonnerre incroyable, Didier Deschamps honorera bien son contrat jusqu’à l’été 2026. Pressenti pour lui succéder, Zinedine Zidane devra donc patienter encore un peu.