Deschamps - Luis Enrique : La terrible vérité sur le PSG !

Au Paris Saint-Germain, l’heure est à la célébration depuis la victoire en finale de Ligue des champions samedi dernier (5-0) contre l’Inter. Le pari effectué par le club de se séparer des stars et de bâtir une équipe homogène a fini par payer au vu de la démonstration des hommes de Luis Enrique. Mais ce n’est pas possible pour Didier Deschamps d’en faire de même.

Luis Enrique a réussi ce que personne n’avait fait avant lui au Paris Saint-Germain : remporter la Ligue des champions. Et ce, l’année où l’effectif du PSG ne comptait plus de grande star dans ses rangs. Kylian Mbappé est parti l’été dernier, Neymar, Lionel Messi et Marco Verratti pendant il y a deux ans.

«Je ne me plains pas des joueurs que j'ai, mais» Et cette équipe qui se dit solidaire tant dans les efforts offensifs et défensifs est allée chercher la coupe aux grandes oreilles avec la manière contre l’Inter en finale samedi dernier (5-0). Le tout, grâce à une homogénéité sans pareille à chaque ligne de l’effectif. Un style de jeu que Didier Deschamps ne peut pas adopter en équipe de France bien que les Bleus disposent de certains joueurs de Luis Enrique au PSG. « Je ne me plains pas des joueurs que j'ai, mais (Achraf) Hakimi n'est pas français, Marquinhos n'est pas français, (Willian) Pacho n'est pas français, Vitinha n'est pas français, aucun des milieux de terrain (de premier choix) n'est français. (Khvicha) Kvaratskhelia est géorgien ».