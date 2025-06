Kylian Mbappé : En guerre, Deschamps déclare forfait !

Jeudi, l’équipe de France affronte l’Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Les Bleus se préparent actuellement à Clairefontaine, mais voilà que Didier Deschamps n’a pas un groupe au complet. En effet, le Real Madrid a refusé de libérer Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni, les retenant jusqu’à ce lundi. Une guerre dans laquelle Deschamps s’est d’ores et déjà résigné.

Si Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Marcus Thuram ne sont actuellement pas avec l’ équipe de France , c’est parce qu’ils jouaient la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir. En revanche, pour Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni , l’histoire est différente. En effet, le Real Madrid avait refusé de libérer ses deux joueurs plus tôt pour qu’ils rejoignent les Bleus. De quoi chagriner Didier Deschamps , qui semble toutefois avoir abdiqué dans cette lutte face aux clubs qui dure depuis un moment maintenant.

« On ne peut pas se battre contre ça »

« Aujourd’hui, les plages internationales sont extrêmement réduites donc très peu de temps. C’est valable aussi pour nos adversaires. Mais les clubs prennent de plus en plus de place et les règlements vont dans leur sens. On ne peut pas se battre contre ça et les joueurs même s’ils ont l’envie et ils l’ont d’être avec le groupe, l’employeur c’est le club », a poursuivi Deschamps.