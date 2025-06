Deux frères plantent Deschamps, la réponse cash

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Un membre de la fratrie Kalulu va enfin découvrir l'équipe de France. Actuellement sous contrat avec la Juventus, Pierre a été convoqué par Didier Deschamps pour la demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne. Présent en conférence de presse, le joueur de 24 ans a été interrogé sur son choix sportif.

Pierre Kalulu va découvrir l’ équipe de France. Auteur d’une très belle saison sous le maillot de la Juventus, le joueur a été convoqué par Didier Deschamps pour la demi-finale de Ligue des Nations face à l ’Espagne. Pierre Kalulu n’imitera donc pas ses deux frères Aldo et Gédéon qui ont opté pour la République Démocratique du Congo.

La FRance plutôt que le Congo

« Les deux grands frères (Aldo et Gédéon) ont opté pour le Congo. Ça reste un choix personnel. On a toujours eu des conseils, mais les choix de clubs et de carrière, ça reste personnel. Je suis très heureux de représenter l'équipe de France » a lâché Pierre Kalulu en conférence de presse ce samedi.