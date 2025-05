Départ de Mbappé : Le Real Madrid fait tout capoter !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre la trêve internationale du mois de juin et la Coupe du monde des clubs à compter du 15 juin prochain, le calendrier de la FIFA a été adapté au vu de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA ce samedi. Le début de la trêve internationale débutera lundi prochain au grand dam de Didier Deschamps qui devra attendre Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni à cause de la décision du Real Madrid.

Cette année se déroulera la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux Etats-Unis. Cette compétition aura lieu du 15 juin au 13 juillet. L'occasion pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid d'éventuellement faire coup double après la Coupe intercontinentale remportée en décembre dernier contre Pachuca.

«C'est une nouvelle opportunité d'être champion du monde avec le club» Cette semaine, Kylian Mbappé a fait part de son souhait de rafler ce titre dans le pays de l'Oncle Sam après avoir hérité du trophée 5 étoiles Mahou du joueur de la saison du Real Madrid. « C'est la première fois que nous allons participer à une telle compétition. C'est quelque chose de nouveau pour nous, mais nous l'attendons avec impatience car c'est une nouvelle opportunité d'être champion du monde avec le club. C'est une grande compétition, aux États-Unis, que tout le monde regarde et attend avec impatience. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau pour nous, alors nous allons essayer de gagner ».