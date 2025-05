Mercato : Il lâche Mbappé pour rejoindre «la meilleure équipe du monde» !

Après avoir cohabité pendant une saison avec Kylian Mbappé au Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait ses valises. Remplacé par Xabi Alonso à la Maison-Blanche, l'ancien coach du PSG est désormais le nouveau sélectionneur du Brésil. Interrogé sur son choix de prendre les rênes de la Seleção, Carlo Ancelotti a affirmé qu'il s'agissait de la meilleure équipe du monde.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG , Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Lors de sa première saison à la Maison-Blanche, la star de 26 ans était entrainée par Carlo Ancelotti. Toutefois, le technicien italien vient de prendre la porte. En effet, le Real Madrid a annoncé le départ de Carlo Ancelotti , avant d'officialiser la signature de Xabi Alonso .

Alors qu'il n'est plus engagé avec le Real Madrid , Carlo Ancelotti est désormais le nouveau sélectionneur du Brésil . Lors d'un entretien accordé à Marca, l'ancien entraineur du PSG a expliqué son choix de rejoindre la Seleção .

«C'est la meilleure équipe du monde»

« Pourquoi le Brésil ? C'est simple. C'est la meilleure équipe du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les cinq étoiles sur leur maillot. Aucune autre équipe ne peut les égaler. Maintenant, je dois relever le défi d'aller chercher la sixième. L'Italie ? Pour l'instant, elle est dirigée par un de mes amis, Spalletti, qui est un grand entraîneur. Ils ne m'ont pas appelé, comme l'a fait le Brésil il y a longtemps. Les conditions sont maintenant réunies et je me lance le défi d'offrir la sixième Coupe du monde au Brésil, mais pour cela, nous avons besoin que tout le pays soit de notre côté », a confié Carlo Ancelotti (65 ans). Reste à savoir s'il réussira bel et bien à offrir une sixième étoile au Brésil.